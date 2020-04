10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Hulja sovhoosi rahval on plaanis korralda 11. aprillil majandis suurpuhastus. Korrastusplaani alusel on inimesed ja mehhanismid objektidele ära jagatud. Töö hinnatakse ja tasu läheb viisaastaku fondi. Seda siis, kui lumi on sulanud, ilm ilus ja kevad täies võimus. Kui aga ilmad ei luba korrastustöid teha, minnakse ühiselt appi kontori-klubi ehitajatele.