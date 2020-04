Kesk-Venemaa elanik: meie olukord on sarnane teie omaga, aga televiisoris räägitakse igasugu jampsi

Vitaly Blinushovi sõnul on koroonaviiruse mõjud Venemaal samasugused nagu Eestis. Venemaa elanikel on palutud püsida kodus, esialgu kuni aprilli lõpuni. Samas on mõnes piirkonnas välja kuulutatud väga rangete nõuetega karantiin.

Vitaly, mida Venemaa meedia räägib-kirjutab koroonaviirusest? Kas olete kursis, et praktiliselt kogu Euroopas on välja kuulutatud eriolukord?

Arvan, et meieni jõuab päris adekvaatne informatsioon.

Itaalia ja Hispaania elanike suurest nakatumisest oleme teadlikud, sellest räägitakse pidevalt. Tegelikult me ei peaks praegu televiisorit vaatama, oleks lihtsam, sest sensatsioonihimus tuleb sealt palju valeinformatsiooni või lihtsalt jampsi. Ka riigitelevisioonist, mitte ainult erakanalitest. Paljud inimesed ei suuda seda infotulva filtreerida.

Ka minu enda vanemad sattusid televiisorist kuuldu-nähtu pärast parajasse paanikasse.

Kas venemaalane saab koroonaviiruse leviku kohta Venemaal adekvaatset informatsiooni ja kust tasub seda hankida?

Kõige mõistlikum infokanal tundub olevat Yandex. (See on midagi sarnast meie Delfiga. – A. O.) Sealt saab iga päev aktuaalset infot nakatunute, surnute ja muu kohta.

Millised käitumisjuhised on riik oma elanikele andnud?

Mõnes piirkonnas – Krasnodaris, Murmanskis ja kuskil vist veel – kehtib range karantiin. Mul on sõber Krasnodaris, ta räägib, et pidi ikka tõeline piin olema: väljas tohib käia ainult eriloaga ja rikkujatele on karmid karistused. Politsei on tänavatel ning inimesi peetakse kinni ja trahvitakse.

Neil kestab see juba kolmandat nädalat ning inimesed on väga tüdinud ja väsinud, reegleid rikutakse karistuse hirmust hoolimata päris palju. (Täielik karantiin selles piirkonnas tuleneb pigem salastatud tööstusettevõtetest kui haigete arvust. – A. O.)

Mujal, ka meil Rjazanis, on nõuded leebemad. Nagu ma aru saan, sarnanevad need teie, Eesti omadega. Võib käia poes, apteegis, jalutamas, aga kogunemised ja massiüritused on keelatud.

Kas isolatsioonis olemine läheb teil korralise puhkuse hulka ja kas selle aja eest inimestele mingit palka ka makstakse?

Esialgu kehtis isolatsiooni nõue 5. aprillini, kuid õige pea pikendati seda kuu lõpuni.

Inimesed ei pea tööl käima, aga töötasu makstakse täies ulatuses. Riik veeretas selle kohustuse täielikult ettevõtjate kaela, vaadaku ise, kuidas saavad. Pole kuulnud ka mingitest masusoodustustest.

Aga kuidas on nende ettevõtetega, kes ei suuda maksta?

Oma asi, kuidas välja vingerdavad. Minul ja mu sõpruskonnal on ilmselt vedanud, need ettevõtted, kus töötame, pole esialgu probleemidest teatanud.

Kuidas teil ostupaanikaga oli?

Oli ikka. Makaronid, kruubid, konservid – kõike osteti. Aga praeguseks on see vaibunud ja poed on endist viisi avatud ning kaupa täis. Probleemiks on kaitsemaskide ja desovahendite kõrge hind, nende tootjad üritavad kohe “äri” teha. Teil Eestis on kuuldavasti samuti.

Kuidas teil petiste ja imeravitsejatega lood on?

Sulisid on meie riigis piisavalt, aga pole täheldanud, et koroonaviirus neid eriti aktiveerinud oleks. Vahel ikka kuulen, kuidas nad siin-seal vanainimesi on haneks tõmmanud, aga endal pole õnneks kokkupuuteid olnud.

Mis teie 9. mai pidustustest saab?

Ei tea, mingit ametlikku otsust pole tehtud. Liigub kaks versiooni: ühe põhjal paraad toimub, aga ilma pealtvaatajateta, teise versiooni järgi lükatakse võidupüha tähistamine sügisesse.

Kuidas teil presidendi tervis on? Kuuldavasti kätles ta kellegi koroonaviirusesse haigestunud arstiga. Mis arstist on saanud?

Arst töötab edasi. Tal diagnoositi viirus küll, aga ilmselt põdes ta kergelt ja on tööl tagasi. Samuti on imperaator Vladimir meil terve, vähemalt nii ametlikult kinnitatakse.