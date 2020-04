Karmeli palvekliinik jagab hingepidet

Karmeli koguduse hingekarjane Gunnar Kotiesen ütles, et praegu on kogudus püüdnud hoida lahti oma kolme liini: juttu ollakse valmis vestma telefoni, meili ja Skype’i teel. “Mis on kellegi jaoks parem ja mugavam. Inimene saab kokku leppida aja rääkimiseks. Telefon on praegu avatud jumalateenistuse ajal ja tund pärast. Siis oleme kättesaadavad ilma eelkokkuleppeta,” kõneles Kotiesen. Kontaktandmed on leitavad koguduse veebilehelt.

Kirikuõpetaja sõnas, et massiliselt abivajajaid ei ole, mõned inimesed päevas jagavad soove, esitavad palveid ja mõtteid. Koguduse inimesed võimalust ei kasuta, vaid suhtlevad otse.

Kogudusevälised inimesed, kes helistavad, muretsevad peamiselt oma pere ja tervise pärast.

Inimeste ärakuulamiseks on Karmeli koguduses oma meeskond: kuni kümme inimest, kes on olnud aastaid koguduse liikmed ja läbinud vastava koolituse. “Nimetame seda palvekliinikuks, varem, kui kirikus olid uksed lahti, oli korra nädalas aeg, mil inimesed said kahe tunni jooksul tulla ja rääkida oma muredest. Mõned inimesed palusid palvetamist ja siis konfidentsiaalselt seda ka tehti,” rääkis kirikuõpetaja.

Gunnar Kotiesen sõnas, et kogudus ei paku professionaalset nõustamist. Kui inimesel on sõltuvus, lähisuhtevägivalla­probleem või võlateemad, siis suunatakse ta edasi. “Oleme nõus pakkuma emotsionaalset tuge ja tema eest palvetama,” lausus Kotiesen ja julgustas mures inimesi helistama ja oma hingevalu jagama.

Kirikuõpetaja sõnul võiksime praegu elada tavapärast elu. “Me pole seda hetke keegi plaaninud ja selleks valmis olnud. See on hea järelemõtlemise hetk – mis on elus need asjad, millele ma loodan, mis annavad mulle kindlustunnet, kus on minu eluankrud?” rääkis Kotiesen.