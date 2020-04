10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kolhoosiliikmete sotsiaalkindlustusest

Kolmanda üleliidulise kolhoosnikute kongressi otsusel moodustatakse kolhoosnikute sotsiaalkindlustuse tsentraliseeritud fond kolhooside eraldistest, mille määr on 2,4 protsenti töötasufondist. Üleliiduline Kolhooside Nõukogu otsustas, et 1. aprillist 1970 makstakse kolhoosiliikmetele tsentraliseeritud fondist toetust ajutise töövõimetuse korral, lapse sünni ja matuste puhul. Sellesama fondi arvel antakse sanatooriumi-, puhkekodu-, pansionaadi-, turismibaasi- ja pioneerilaagrituusikuid. Ajutise töövõimetuse korral makstakse toetust järgmises ulatuses: pidev tööstaaž kuni 3 aastat – 50 protsenti teenistusest, 3 kuni 5 aastat – 60 protsenti teenistusest, 5 kuni 8 aastat – 70 protsenti teenistusest, üle 8 aasta – 90 protsenti teenistusest. Ajutise töövõimetuse korral, mis on tingitud töövigastusest või kutsehaigusest, ning töötavatele Isamaasõja invaliididele makstakse 100 protsenti teenistusest, olenemata pidevast tööstaažist. NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja ÜAÜKN määrasid, et haiguslehti annavad kolhoosiliikmetele raviasutused korras, mis on ette nähtud töölistele ja teenistujatele. NSV Liidu Riigipangale tehti ülesandeks määrata kindlaks kolhoosnikute sotsiaalkindlustuse fondi erikontode avamise ja nende kaudu operatsioonide tegemise kord. Kolhoosiliikmete sotsiaalkindlustuse eeskirjad kinnitatakse Üleliidulise Kolhooside Nõukogu ja ÜAÜKN-i poolt.