Ööpäevaga diagnoositi seitse COVID-19 haiget

20. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 128 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Kõige noorem haiglaravi vajaja on 19-aastane ja kõige eakam 100-aastane. Haiglatest on välja kirjutatud 165 inimest. Uusi surmajuhte ööpäeva jooksul ei lisandunud. Eestis on koroonaviiruse tõttu surnud 40 inimest.

Rahvastikuregistri andmetel on kuue positiivse testitulemuse saanud inimese elukoht Harjumaal ja ühe oma Tartumaal. Harju maakond on positiivsete testitulemuste absoluutarvu poolest nüüdseks esimesel kohal (526), teisel kohal on Saare maakond (520). Saare maakonna haigestumise määr jääb jätkuvalt kõige kõrgemaks Eestis, positiivsete testitulemuste arv 10 000 elaniku kohta on seal 157,1. Teisel kohal on Võru maakond (22,6 positiivset testitulemust 10 000 elaniku kohta). Vanuserühmade lõikes lisandus positiivseid proove eri vanusegruppides. Kõige noorem positiivse proovi andnud on vanusegrupis 5–9 ja kõige eakam vanusegrupis 80–84 aastat. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit: www.terviseamet.ee/koroonakaart.