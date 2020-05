Rakvere linn lammutab amortiseerunud mänguväljaku

Abilinnapea Rainer Miltopi sõnul on linnal koostatud projekt uue mänguväljaku ehitamiseks ja mai alguses kuulutas linnavalitsus välja lihthanke, et leida ehitaja. Uus mänguväljak on kavas rajada Jaama pst 13b kinnistule. Senine mänguväljak asus otse tiheda liiklusega tänava ääres. Uus leiab asukoha elamutevahelisel haljasalal. Võimaliku ehituse alguse kohta langetab linnavalitsus otsuse pärast hanke edukaks kuulutamist.