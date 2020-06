Kere on painutatud välisvoodrilauast, põrandad terrassilaudadest. Illuminaatorid on ümmargused nagu ühele veesõidukile stiili poolest sobivad. Laeva katusel olev ülemine terrass on eemaldatav. Katusepealne on tõrvapapiga üle löödud ning selle servas koguni vihmaplekk. FOTO: Ain Liiva

Kui Andrus Järvi eriolukorra ajal garaaži ette paadi karkassi püsti pani, tekitas see naabrites elevust ja küsimusi. Kas asi on juba nii hull, et mees hakkas igaks juhuks Noa laeva ehitama? Nüüd on laevuke valmis ja lähemal vaatlusel on selge, et vett see kindlasti ei pea.