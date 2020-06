10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Viimastel aastatel on laialt levinud järgmine moodus: töökoha raamatupidamise kaudu kantakse töötasu või osa sellest hoiukassasse. Raha võib üle kanda nii iseenda kui ka kellegi teise (abikaasa jt.) arvele. Selline ülekandeviis säästab aega, sest pole vaja isiklikult minna hoiukassasse sissemakset tegema. Teiseks laekub hoius regulaarselt.

10 aastat tagasi

Rakverre on jõudnud Kolmainu kiriku uus tornikell Miikael, mis valati ühes Saksamaa kellatöökojas. Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu ütles, et kiriku viiest kellast oli seni alles neli, sest üks kelladest oli antud pärast sõda Kadrina kirikule. "Nelja kella kõlavahe oli liiga suur ning seepärast oli vaja vahepealset kella. Nüüd on ka viies kell olemas," märkis Toompuu.