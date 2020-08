Tulemas on kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru infopäev

"Kui on turvalisuse valdkonnas hea idee, siis on kindlasti mõtet osaleda, see ei pea olema otsese tegevusega seotud, sest turvalisus on lai valdkond," rääkis Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) turvalisuse ja rahvatervise spetsialist Sirli Kappe ja lisas, et möödunud aastatel on toetatud kõikvõimalikke tegevusi ja kogukonnaga seotud üritused on väga teretulnud.