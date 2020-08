Haigla töötaja andis positiivse koroonaproovi, paanikaks pole põhjust

Kuna koroona on jõudnud Rakvere valda, otsustati külastajatele sulgeda Uhtna hooldekodu. FOTO: Marianne Loorents

Teisipäeval selgus, et ühe Lääne-Virumaa inimese antud COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse testi tulemus osutus positiivseks. Tegemist on Rakvere vallas elava Rakvere haigla töötajaga, kes on töökohast pikalt eemal viibinud.