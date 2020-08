Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Vao sovhoosis võttis komisjon vastu viljakuivati. See oli omamoodi ajalooline objekt. Töid alustas KEK kuus aastat tagasi. Vahepeal jäi ehitus soiku. Algul mõeldi teha šahtkuivati. Neid seadmeid aga enam ei toodeta ja nii mindi üle “Petkus”-liinile. Lõpp hea, kõik hea! Vähemalt nüüdki on igati ajakohane kuivati valmis, ja just viljakoristusajaks.