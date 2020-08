10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kalevipoja kolhoosis ollakse ametis talinisu ja rukki koristamisega. Et tera polnud kõikjal küps, tehti tööd ainult ühe kombainiga. Eile lisandus sellele ka teine. Saak on keskmiselt 30 tsentnerit hektarilt. Käsil on vilja kuivatamine. Toiduteravilja müügikohustus on majandil täidetud. Peatselt lisatakse sellele üleplaanilised 30 tonni.