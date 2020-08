10 ja 50 aastat tagasi

Paljud Kunda linna õpilased puhkasid suvel Toolsel telklaagris. Tsemenditehase “Punane Kunda” juhtkonna eestvõtmisel ja Kunda Keskkooli pedagoogilise kollektiivi kaasabiga pandi alus laagrielule 1967. aasta suvel. Suvepuhkuse niisuguse veetmise vorm on ennast õigustanud. Ligikaudu paarisajal lapsel on võimalus igal suvel kahe nädala vältel harjuda laagrieluga. On hea täiendada teadmisi suvisest pioneerielust, koguda uusi muljeid matkadel ja ekskursioonidel, õppida tundma kodukoha ümbrust ja loodust, puhata kosutavas männimetsas ja supelda mõnusalt Toolse rannavetes. Oluline on eriti see, et nii on organiseeritud suurele osale õpilastest suvepuhkus ja ka järelevalve. Töö laagris käib vahetuste kaupa. Igas vahetuses on kahe rühma vahel võistlus nii sisekorras kui ka muus. Õigusega tunnevad tublid teotahtelised pioneerid sellest suurt rahuldust. Mitmed soovivad jällegi tagasi tulla, et ühiselt veeta 14 toredat tegevusrohket suvepäeva. Põhiliselt on kõik päevad saanud oma nimetuse, näiteks sõjalis-sportlik päev, looduskaitse-, tervishoiu-, kunsti-, spordi-, matkatarkuste, ekskursiooni- ja liikluspäev. Laagrielu on korraldatud nii, et arvestatakse laste ettepanekuid ja ka vanuselisi iseärasusi. Aktiivsemaid kiidetakse. Ligi poolsada tublimat sai koju kiituskirjad. Paljudele anti diplomid ja aukirjad eduka esinemise eest teatud alal.