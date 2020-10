“The ∞ Project” käsitleb autori sõnul isiklikke, religioosseid, poliitilisi ja keskkondlikke käärkohti, “Lõpp-peatuse” jõudmine Rakvere teatrisse on aga mõtteliselt seotud oktoobri keskel esietenduva Samuel Becketti draamaga “Lõppmäng”.

Fotoprojekt “Lõpp-peatus” avab pisut maailma, mida me iga päev kõrvalt näeme, kuid millest me ise ennast leida ei soovi. Fotograaf on jäädvustanud raskustesse sattunud ja oma kodu kaotanud inimesi, kes kogunevad Tallinnas Balti jaama ümbruses ning püüavad oma olukorraga ühel või teisel moel toime tulla. Projekt vaatleb, kuidas Balti jaamast kui klassikalisest “mittekohast”, saab teatud inimestele koht, kus sünnivad emotsioonid ja mälestused.