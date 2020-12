Ööpäevaga lisandus Lääne-Virumaale neli koroonapositiivset

Terviseameti ida regiooni tööpiirkonnas on 23 aktiivset kollet. Kõige suurem on Viru vangla kolle 250 inimesega. Koolikoldeid on neli: Kohtla-Järvel kolm ja Jõhvis üks. Lasteaia koldeid on kaks: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on 10: kaks Sillamäel, viis Narvas, üks Jõhvis, üks Tapal ja üks niinimetatud Lääne-Virumaa kolle. Narva jäähokikoldes on 76 inimest. Tervishoiuasutuste koldeid on kaks – Kohtla-Järvel ja Narvas. Sillamäel on üks huvitegevuse kolle, Toila vallas tutvuskonna kolle ja Lüganuse vallas perekolle.