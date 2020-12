Täna võivad teed kohati libedad olla

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolaniisked või -märjad, kõrvalteed on paiguti lumised. Teetemperatuur on saartel ja Lääne-Eestis plusspoolel, mujal Eestis 0 kraadi juures või miinuspoolel. Kesk- ja Ida-Eesti teed võivad libedad olla.