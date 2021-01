Nädala lind: linavästrik

See, et lätlaste rahvuslind Eesti Ornitoloogiaühingu juubeliaastal Virumaa Teataja esimeseks nädala linnuks sattus, on ootamatu. Selle rahvasuus jäälõhkujaks kutsutava linnukese rändelt saabumise aeg on ju alles märtsi lõpus, aprilli alguses – jäämineku aegu. Mullu kohtasin esimest linavästrikku 20. märtsil Vergi sadamas.