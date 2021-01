Ta lisas, et 102 aastat hiljem, on need samuti olulised. "Seda nii keerulistel missioonidel Malis ja Afganistanis, rasketel õppustel Eestis, Lätis kui ka igapäevases teenistuses siin, Tapal,“ ütles Aija ning soovis scoutsidele meelekindlust ja vaprust püsida sisseseatud ja valitud teel.

Kaitseminister Jüri Luik sõnas, et nii nagu 102 aastat tagasi, on ka täna scoutsid Eestile väga tähtsad. "Esiteks, teie teenistus missioonidel kaugetel maadel – Eesti hindab seda väga kõrgelt. Teiseks, see valmisolek, mis on pataljonil, kes esimese üksusena läheb lahingusse, kui meie maad peaks rünnatama. Teie valmisolek on meie kaitse üks suur trump. Ja kolmandaks, väga tihe koostöö meie liitlastega, tänu millele on Eesti riigikaitsel olemas ka teine trump,“ lausus kaitseminister Jüri Luik.