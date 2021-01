Väike-Maarja värbas ehitusnõunikuks sisearhitekti

Heli Aade on 16 aastat töötanud sisearhitektina eraettevõttes. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendõppe ning füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamine, hoidmine ja kaitsmine on olnud tema suur kirg ja hõlmanud suure osa igapäevatööst. „See on olnud missioon, mitte lihtsalt äraelamise viis," märkis ta selgituseks.