50 aastat tagasi

Täna on esimene aprill. “Teame, teame,” ütlete teie,” see on üks igavene ...” Ei ole siin midagi ainult naljaviskamise ja teiste lollitamisega tegemist. Eesti rahvakalender tähistab 1. aprillil hoopis karjalaskmise päeva, kui see pole esmaspäev või reede. Kõige sobivamaks peetakse laupäeva. Ja ülepeakaela üldse ei pidanud vanad eestlased 1. aprilli lõbusaks päevaks, vaid sootuks vastupidi.