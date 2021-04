Rahvas on targem kui valitsus

Eelmisel aastal alguse saanud COVID-19 kriis tabas kogu maailma ootamatult. Kõlasid väited, et COVID-19 on tulnud, et jääda. Seega tuli sellega kohaneda ja elama õppida ning oodata vaktsiini, mille väljatöötamiseks algas ravimikompaniide võidujooks. Umbes poole aasta peale hakkaski tunneli lõpus paistma valgus ja kostis, et siin-seal on kauaoodatud vaktsiini väljatöötamine hakanud tulemusi andma. Selle aasta hakul algas juba vaktsiinile võidujooks, kus riigid kohati ka üksteise arvelt püüdsid saada võimalikult suuremaid koguseid. Eesti liitus Euroopa Liidu ühisprogrammiga, mille raames oma vaktsiinidoosid kätte saada. Nõudlus oli suurem kui varustusvõimekus.