10 ja 50 aastat tagasi

Tallinna Reisi- ja Ekskursioonibüroo korraldab ekskursioone arvukatel marsruutidel Nõukogude Liidu piires, ka Eestis. Kes pole leidnud seni aega põhjalikult tutvuda meie pealinna Tallinnaga või teiste paikadega, võib seda teha ekskursioonibüroo vahendusel ja vilunud ekskursioonijuhi osavõtul. Tallinna linnaga saab tutvuda jalgsi, autobussi või laevaga. Bussiekskursioone korraldatakse ka väljapoole vabariigi piire järgmiselt: Leningradi ja tema lähistele, Puškini mägedesse, mööda Leedumaad, Karjalasse, Moldaaviasse, Taga-Karpaatiasse ja mujale. Kes aga teab, et õhusõit on ajavõit, sõitku lennukiga kas Moskvasse, Kiievisse, Simferoopolisse, Tbilisi, Mineralnõje Vodõsse, Volgogradi, Uljanovskisse, Odessasse, Suhhuumi või ka mujale asutuse või majandi erisoovil. Võib osa võtta rongiekskursioonidest Taga-Kaukaasiasse, Kesk-Aasiasse, Taga-Karpaatidesse ja Krimmi. Hinna sisse on arvestatud toitlustamine, ööbimine ja ekskursioonid. Sõidukulusid võivad tasuda asutus ja ametiühing.