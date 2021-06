Külaline soojendas üles majarahva probleemi

Hiljuti seal sugulastel või tuttavatel külas käinud mees, kes ei soovinud oma nime avalikustada, sattus hoonest väljudes vihmaveest üle ujutatud majaesisele. “Seal ei ole mitte tee, vaid mülgas,” kirjeldas ta kogetut. “Samuti pritsiti minu äsja pesulast tulnud auto seal maja ees kohe poriseks, kui teine auto mööda sõitis,” laiendas mees kannatanute ringi. Võõrustajatega rääkides olevat ta aru saanud, et tegemist on ammuse probleemiga, mis pole ponnistustest hoolimata lahendust leidnud.

Nimetatud maja trepikojast välja vupsanud postiljon Vladimir kehitas üleujutuse kohta pärimise peale õlgu. Teadmatust põhjendas ta asjaoluga, et on esimest päeva sellel ringil, asendades kolleegi. Naabermaja ees peenras askeldav Leili lausus, et mingit erilist üleujutust pole ta märganud. “Vihmaga ikka loigud tulevad,” sõnas ta.