Vald soovib rajada atraktiivse keskväljaku

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev rääkis, et arutelu elanike ehk väljaku tulevaste kasutajatega on vajalik seepärast, et anda 15. augustil välja kuulutatavaks konkursiks lähteandmed, mida tahetakse keskväljakul näha. Vassiljevi sõnul korraldatakse väljakut puudutav konkurss koostöös Eesti Arhitektide Liiduga. Tööde esitamise tähtaeg on 15. november.