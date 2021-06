Rakvere linnavalitsuse fuajees tegutseb küll turismiinfopunkt, kuid uue töötaja tööülesanded on laiemad kui vaid info jagamine. FOTO: Meelis Meilbaum

Rakvere linnavalitsus otsustas tööle võtta turismispetsialisti. Eelarves on vastaval ametikohal töötava inimese tasustamine ette nähtud, kuid seni on see koht olnud vakantne.