Tapal kadunud Stanislovast on leitud!

Täna õhtul sai politsei teate, et hommikul läks Tapal hooldekodus elav Stanislovas jalutama, kuid pole siiani tagasi tulnud. Mees võttis mobiiltelefoni kaasa, kuid ta sellele ei vasta. Stanislovas võib liikuda Tapa või Lehtse piirkonnas.

Politseinikud on põhjalikult kontrollinud Tapa ja Lehtse ümbrust, kuid seni paraku tulemuseta. Korrakaitsjad jätkavad otsinguid kohtades, kus kadunud mees võib viibida. On põhjust arvata, et Stanislovas võis hätta sattuda, kuna ta võtab ravimeid, mille võtmata jätmine võib olla eluohtlik.