Maaelufestivali eestvedaja Maia Simkin tunnistas, et kaks üritust sai ikkagi jõuga ühendatud. "Kaks kevadet on maaelufestival juba ära jäänud ja viisime selle kokku maal elamise päevaga, sest tegelikult on teemad sarnased," rääkis ta ja selgitas, et maaelufestivali aeg oli alati mai lõpus ning see sai esimesel korral ellu kutsutud lastekaitsepäeva üritusena.