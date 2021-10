Repliik: poliitpohmakad ja kidakeelekursused

Kaotajad võtavad pitsi ja naeratavad vapralt fotograafidele, nagu sidrun oleks suus. Viin puhastab haavad. Võitjad võivad promilliga vahtu aga juubeldades tiimikaaslastele peale valada – oli see alles võidusõit! Koalitsiooniga saab peagi veel klaase tõsta, et poliitpohmakat edasi lükata. Minu arust on tore, kui poliitikud näitavad oma inimlikku poolt. Üleeile sain hilistel tundidel hea lõuatäie naerda, nähes ühe kohaliku kandidaadi inimlikku poolt, mille ta ise oma Facebooki seinale oli riputanud.