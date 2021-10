Samuti on terviseamet otsustanud, et hoiatustest enam ei piisa ja piirangute eirajaid peab hakkama karistama. Toimetuse küsimusele, kas söögikohtade klientide kontrollimisel võib minna ka väikeseks rüseluseks, vastas reidil osalenud piirkonnapolitseinik Meelis Pallon, et kliente seekord ei kontrollita, vaid hinnatakse teenindajate teadmisi ja tegevust piirangute täitmisel. "Kliente ei olegi täna vaja, nad lähevad nii ähmi täis," selgitas Pallon.