Juhtkiri: nagu rahvas soovis

Kui koalitsioon ei muutu, on see märk, et omavalitsuse tegemistega oli rahvas eelmisel valimisperioodil üldjoontes rahul. Erand on Tapa vald, kus seni koalitsioonis olnud keskerakond, reformierakond ja valimisliit Koostöö said suhteliselt nigela tulemuse (mõlemal erakonnal neli ja valimisliidul kaks mandaati 21-liikmelises volikogus) ja peavad võimu loovutama valimisliidule Valgejõgi, kes hakkab koostööd tegema EKRE-ga. Tõsi, koalitsioon on seal endiselt õhuke, nagu oli ka eelmisel perioodil, mil poolel teel vahetati vallajuhid välja, ja keegi ei saa välistada, et mingite kombinatsioonide järel võib võimuvahekord vallas taas muutuda. Iseenesest ei teinud ju Tapa valla juhid üldpildis ja majanduselus midagi halvasti ega väga valesti, aga saatuslikuks said hoopis lörri läinud inimsuhted ja liigne omaenda naba imetlemine.