Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta on kõige kõrgem Põlva maakonnas (3262 haigusjuhtu). Lääne-Virumaa on 2222 haigestumisega neljandal kohal, meie maakonnast kõrgemad haigestumisnäitajad on veel Viljandi- ja Pärnumaal. Kõige väiksemad on kõnealused näitajad Saare- ja Hiiumaal.