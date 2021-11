Just nimelt peo: sageli järgnes kinoseansile disko või muu seesugune tore üritus, ja kuigi see viimane polnud enam kinomeeste korraldada, oli publik ühine. Mis ühtlasi tähendas, et osa publikust tuli juba kinno ära sätitud meeleolus või hakkas siis seansi ajal oma mahajäämust kiiresti parandama.