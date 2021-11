Häirekeskus reageeris eelmisel nädalal Lääne-Virumaa 397 sündmusele

16 korral reageeris kiirabi kutsele, kus teatati, et ohus on kellegi elu. Häirekeskuse andmetel vähenes niisuguste väljakutsete arv võrreldes nädal varasemaga märkimisväärselt, umbes kolmandiku võrra. Kiirabil oli enim tööd seoses nõrkusega, hingamishäiretega ning vererõhu- ja kõhuprobleemidega.

Viimaste nädalate vaates nendib häirekeskus, et kasvamas on liiklusõnnetuste arv, mis on seotud just ilma- ja teeolude heitlikkusega. Seetõttu tasub ikka ja jälle inimestele meelde tuletada, et sõita tuleb pigem ettevaatlikult ning kindlasti on õige juba praegu sõidukile ka vastavad rehvid alla panna.