Juhtkiri: leidmise ja tagastamise rõõm

Üks laps olla küll kunagi näinud, kuidas tema saksofon ära kadus, aga reeglina märkame mõne tarviliku asja kaotamist ikka siis, kui on juba hilja. Ja milline on rõõm, kui kaotatu tagasi saab!

Kujutagem ette, et leiate tänavalt rahakoti 300 euro ja dokumentidega. Võtate raha välja ja viskate rahakoti põõsasse. Pärast tellite raadiost soovilooks “Täna õhtul naudin elu”. Aga järgmisel päeval on hinges okas. Kui ei ole, olete järelikult täiesti süüdimatu ja empaatiavõimeta tropp. Äkki olid need 300 eurot terve pere ühe kuu söögiraha? Äkki oli see kellegi üüriraha? Kui näete natuke vaeva, otsite omaniku üles ning tagastate võõra vara, jääb südametunnistus puhtaks. Ja märkate, et andmisrõõm on suurem kui saamisrõõm.