Galerii korjanduskarp leiti Vallimäelt

Rakvere Galerii üks eestvedajaid Raivo Riim ütles, et on väga tänulik Waldorfi kooli lastele, kes leidsid korjanduskarbi ja tänu kellele jõudis ajalooline ese tagasi galeriisse.

Riimi sõnul on vanal plekist vaheseintega karbil suur emotsionaalne väärtus, sest tegemist on kiriku kunagise korjanduskarbiga, mille kinkis aastaid tagasi galerii hea sõber ja metseen. "Karp on õnneks täitsa korras. Nüüd mõtleme, kuidas kinnitada karp nõnda, et seda ei saaks nii lihtsalt kätte. Praegu on see ketiga laua küljes," lisas ta.