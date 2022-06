10. ja 11. juunil peetakse Vallimäel Nõukogude Liidu moodustamise 50. aastapäeva ürituste raames suured rahvaste sõpruse pidustused. Loodame, et need kaks päeva lasevad paljudel tunda tõsist heameelt meie rahva muusika ja tantsu üle. Külalisi tuleb Lätist ja Leedust. Eriti meeldiv, et külaliste hulgas on ka Vene NFSV teeneline rahvatantsuansambel “Rossia”.