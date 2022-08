Rakveresse ja Tapale paigaldatakse ohuhäire andmiseks kõlarid

Olukorrad, mille puhul sireenide kaudu teavitust edastatakse, on sõjaline oht, suurõnnetused ja hädaolukorrad, mille alla kuuluvad näiteks kiirgusõnnetus või õnnetus ohtlike kemikaalidega.

Sireenide projektijuhi Tambet Vodi sõnul koostati kõikides linnades põhjalik akustiline analüüs, et saada teada, kuhu hädasignaale väljutavad kõlarid paigaldada. Analüüsis võeti arvesse olemasolevat taustamüra, pinnavorme ja hoonestust. Samuti saadi teada, kui tugev peab kõlarite väljutatav heli olema, et see oleks taustamürast eristatav, kuid samas ei tekitaks ohtu inimeste tervisele.