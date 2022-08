Tapa käsipallimeeskond on seadnud endale kõrged eesmärgid

Spordiklubi Tapa treener Elmu Koppelmann on algavale hooajale pannud suured ootused. “Loodame sellel hooajal tulla esimese kolme hulka, sest kõikide mängijate kohtadele on üks või kaks kvaliteetset mängijat. Võistkonna tahe on suur ja üks trumpidest, mida peaks välja tooma, on see, et Kaspar Lees, endine Tapa käsipallur, minu õpilane ja praegune Eesti rahvuskoondislane, on liitunud jälle meie võistkonnaga,” kõneles Koppelmann ja lisas, et Leesil on kogemust ja mängutarkust, mida noorel võistkonnal on juurde vaja. “Samuti peab välja tooma ka selle, et Mikola Naum on taasliitunud võistkonnaga ja annab siin noortele väravavahtidele kindlustunnet, julgust ja mängulist taipu juurde,” lausus peatreener.