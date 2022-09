Neljapäeval tuleb kuni 15 kraadi sooja

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Põhja-Eestis. Paiguti võib udu tekkida. Puhub kirde- ja idatuul 1–5, rannikul kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +6 kraadi, maapinnal tuleb kuni –3 kraadi, rannikul on sooja kuni 12 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt kirdetuul 2–7, öö hakul puhanguti 10 m/s. Laine kõrgus on 0,3–0,9 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 7–9 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mõnes kohas võib sadada nõrka vihma. Õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2–5, rannikul kuni 8 m/s. Sooja on 10–15 kraadi.