Reedel tuleb kuni 13 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 4–8, Lääne-Eesti rannikul kuni 11 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 3–7 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta. Nähtavus on mõõdukas, paiguti on udu. Sooja on 4–7 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mandril kohati vähest vihma, saartel on vihmasem ja sealt liigub tihedam sajuala mandrile. Puhub lõunakaare tuul 3–9, saarte läänerannikul ja Liivi lahe ümbruses lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 9–13 kraadi.