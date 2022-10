Neljapäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Suuremat sadu ei tule, on vaid üksikute vihmasabinate võimalus. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel –2 kuni +3, Lääne-Eestis pilvisema taeva ja tuulisema ilma korral kuni 8 kraadi, päeval 7 kuni 10 kraadi.

Reede on kõrgrõhkkonna servas küll üsna pilvine, aga suurema sajuta ja mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 7 kraadi, öö hakul võib Eesti idaservas üsna nulli lähedale langeda, rannikul on kuni 9, päeval 7 kuni 11 kraadi.