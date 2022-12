Kindlasti on paljudel taaskasutussõpradel välja kujunenud enda lemmikpoed. Ilmselt on üks tuntuim Rakvere Humana, kus käib kaubapäeval väga vilgas sagimine ja mõni ostja soetab hilpe korraga lausa sületäite viisi.

Maakonna väiksemates asulateski on ägedaid kasutatud kraami poode. Igaühel on kindlasti oma püsikunded, kuid on teada, et mõnedesse väikeasulate kaltsukatesse tullakse spetsiaalselt isegi pealinnast.