HKScani Baltikumi tegevjuht kohtus Rakvere linnajuhtidega

Linnapea Triin Vareku sõnul on Rakvere lihatööstus linna kauaaegne hea koostööpartner. "Ettevõte on juba aastakümneid turundanud Rakveret oma kaubamärkide kaudu ning on oluline tööandja meie piirkonnas. Kutsume inimesi üles väärtustama kodumaist toodangut ja tarbima eestimaist toitu," rääkis Varek.

HKScani Baltikumi tegevjuhi Markus Kirsbergi sõnul oli tal väga hea meel kuulda tänases keerulises majanduskeskkonnas Rakvere linna arendusprojektidest ja investeeringuid puudutavatest plaanidest. "Nii ettevõtluse, kohaliku toidutoodangu tagamise kui inimeste toimetuleku seisukohast on kohaliku omavalitsuse ja (suur)ettevõtete koostöö olulise tähtsusega. Pika ajalooga Rakvere lihatööstus on siiski Lääne-Virumaa üks suurimaid tööandjaid, pakkudes hetkeseisuga tööd 710 inimesele. Usun, et edukas koostöö Rakvere linnaga on edasiviivaks jõuks mõlemale osapoolele, seda näiteks infovahetuse võtmes ja jätkusuutlikkuse poolelt," märkis Kirsberg.