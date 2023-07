Esmaspäeval-teisipäeval palutakse vältida Tapa ülesõitu

Esmaspäeva hommikust kuni teisipäeva õhtuni on üks sõidurada Ülesõidu ja Valve tänava ristmikul vana teekonstruktsiooni ja uue ehitamise tõttu üks sõidusuund suletud ning ristmiku läbilaskevõime väheneb poole võrra. Kuna samas on ka raudtee ülesõit, on võimalikud liiklusummikud. Raskeveokite liiklemine üle raudtee ülesõidu ja Ülesõidu ning Valve tänaval on täiesti keelatud.