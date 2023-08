Valimisliidu Rakvere Heaks esitatud sunniraha tühistamise kaebus jäi esialgu rahuldamata

Valimisliit Rakvere Heaks soovis tühistada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni sunnirahanõude, kuid tuli Tallinna halduskohtust 28. juulil esialgu tagasi tühjade pihkudega. Siiamaani on vaidluse all see, kuidas Rakvere Heaks oma valimiskampaaniat õigupoolest rahastas.