Kastanimunad käivad maailmameistrivõistlustel

Balkanilt pärineval kastanil on sorte umbes 15. Küllap on huvitav teada, et kes tahab kastanit oma aeda istutada – ja miks mitte, ta on tõeline iludus –, peaks kastanimunad sügisel umbes 8 cm sügavusele pistma, aga et hiired nende peale maiad on, soovitatakse kastanimunad enne mahapanekut mõneks minutiks diislikütusega immutatud lapi sisse keerata. Tõsi, puu on noorena aeglane sirguma ning seemnest kasvatades võib esimesi õisi näha ehk 15 aasta pärast.