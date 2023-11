Eesti vanim mänd asub Pedassaares

Agentuur pani kaardile nii looduskaitsealused kui ka pärandkultuuri objektidena kaitstavad männid Eestis. Kaardilt selgub, et Eesti vanimal männil on vanust lausa pea pool aastatuhat, täpsemalt 480 aastat, ja see asub Haljala vallas Pedassaare külas. Vikipeedia andmetel on puu rinnasümbermõõt 356 cm ja kõrgus 14 meetrit.