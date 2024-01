Repliik: ära karda aidata

Sattusin peale just juhtunud õnnetusele, kus kokkupõrkes olid osalenud kaks autot. Üks sõidukitest oli juhipoolsele küljele saanud tugeva paugu, ning kui esmapilgul tundus, et mõlemad õnnetuses osalenud autojuhid on terved, sest liikusid omal jõul, lõi meedikuinstinkt minus välja ning veidi lonkav ja valu üle kaevanud mees sai kiirelt istuma käsutatud.