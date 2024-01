Rakvere kesklinnas tegutseb veganitooteid müüv kosmeetikapood

Õunapuu selgitas, et teistest poodidest eristab Vegepure’i muu hulgas asjaolu, et kõik pakutu on 100 protsenti taimne, seega ei ole ühelgi kliendil vaja muretseda toodete koostise pärast. Lisaks on tema missiooniks püüda sortimenti võimalikult kodumaisena hoida ning toetada väiketootjaid. «Ma olen nii kaua ilumaailmas tegutsenud, meigikunstnikuna töötades sai mulle selgeks, et ma eelistan mineraalkosmeetikat ja loodussõbralikke tooteid,» kõneles Õunapuu. Poes kohapeal tegutsedes naudib Signe Õunapuu enda sõnul enim seda, et tal on võimalus kliendile personaalselt läheneda ning leida konkreetselt talle sobivad tooted või anda nõu. Ehkki pood on avatud olnud vaid lühikest aega, teeb Signe Õunapuule rõõmu, et lisaks tuttavatele on uued kliendid müügipaiga juba üles leidnud ja omaks võtnud.