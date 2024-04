Kadrina elanikud ostsid ööpäevaga pargitäie istikuid

"Ma ei kahelnud, et saame raha kokku, aga üllatas, et nii kiiresti," tundis Kadrina vallavanem Kairit Pihlak eduka teo üle heameelt. "Inimeste soov panustada näitab, et see projekt on neile oluline ja koos võib suuri asju ära teha. Edukas ettevõtmine julgustab ka tulevikus erinevaid koostöövorme välja pakkuma."